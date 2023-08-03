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Копытов Мирон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копытов Лаврен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1907 ст.

Сын: Копытов Виктор Миронович

Мать ребёнка: Агафья Герасимовна

Рождение ребёнка
06.01.1919

Дочь: Ковалева Евгения Мироновна

Мать ребёнка: Агафья Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копытова Катерина Мироновна

Мать ребёнка: Агафья Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копытова Мария (Марфа) Мироновна

Мать ребёнка: Агафья Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маленкова Анна Мироновна

Мать ребёнка: Агафья Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Герасимовна

Смерть
1953
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