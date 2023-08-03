Копытов Мирон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копытов Лаврен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1907 ст.
Мать ребёнка: Агафья Герасимовна
Рождение ребёнка
06.01.1919
Дочь: Ковалева Евгения Мироновна
Мать ребёнка: Агафья Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копытова Катерина Мироновна
Мать ребёнка: Агафья Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копытова Мария (Марфа) Мироновна
Мать ребёнка: Агафья Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маленкова Анна Мироновна
Мать ребёнка: Агафья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Герасимовна
Смерть
1953