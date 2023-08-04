Копытов Виктор Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1907 ст.
Отец: Копытов Мирон
Мать: Агафья Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копытов Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копытов Аркадий Викторович
Мать ребёнка: Копытова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копытов Стефан Викторович
Мать ребёнка: Копытова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копытова Марина
Развод
Неизвестно
Жена: Копытова Марина
Рождение ребёнка
24.10.1937
Сын: Копытов Геннадий Викторович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Копытова Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно