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Копытов Виктор Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1907 ст.

Отец: Копытов Мирон

Мать: Агафья Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копытов Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копытов Аркадий Викторович

Мать ребёнка: Копытова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копытов Стефан Викторович

Мать ребёнка: Копытова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копытова Марина

Развод
Неизвестно

Жена: Копытова Марина

Рождение ребёнка
24.10.1937

Сын: Копытов Геннадий Викторович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Копытова Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
Неизвестно

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