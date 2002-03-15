Ковалев Георгий (Егор) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1918
Дата смерти15.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1918
Отец: Нестеров Иван
Рождение ребёнка
28.03.1947
Дочь: Добрынина Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Ковалева Евгения Мироновна
Рождение ребёнка
02.11.1948
Сын: Ковалев Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Ковалева Евгения Мироновна
Рождение ребёнка
14.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалева Евгения Мироновна
Смерть
15.03.2002