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Ковалев Георгий (Егор) Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1918

Дата смерти

15.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1918

Отец: Нестеров Иван

Мать: Ковалёва Степанида Семёновна

Рождение ребёнка
28.03.1947

Дочь: Добрынина Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Ковалева Евгения Мироновна

Рождение ребёнка
02.11.1948

Сын: Ковалев Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Ковалева Евгения Мироновна

Рождение ребёнка
14.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева Евгения Мироновна

Смерть
15.03.2002