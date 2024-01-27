Бучнев Buchnoff Иван Алексеевич
Место рожденияРоссия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Бучнев Buchnoff Алексей Федотович
Мать: Бучнева Надежда
Сын: Бучнев Buchnoff Алистрат Иванович
Мать ребёнка: Бучнева Степанида
Дочь: Арина Ивановна
Мать ребёнка: Бучнева Степанида
Сын: Бучнев Buchnoff Аникей Иванович
Мать ребёнка: Бучнева Степанида
Сын: Бучнев Buchnoff Bushneff Fred Федор Иванович John
Мать ребёнка: Бучнева Степанида
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Бучнева Степанида
Дочь: Evadotia
Мать ребёнка: Бучнева Степанида
Дочь: Bessie
Мать ребёнка: Бучнева Степанида
Сын: Бучнев Buchnoff Семен Иванович
Мать ребёнка: Бучнева Степанида
Дочь: Stephenida
Мать ребёнка: Бучнева Степанида
Сын: Бучнев Bushneff Иван Иванович John
Мать ребёнка: Бучнева Степанида
Дочь: Katherine
Мать ребёнка: Бучнева Степанида
Дочь: Nellie
Мать ребёнка: Бучнева Степанида