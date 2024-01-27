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Бучнев Buchnoff Иван Алексеевич

Место рождения

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Бучнев Buchnoff Алексей Федотович

Мать: Бучнева Надежда

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бучнев Buchnoff Алистрат Иванович

Мать ребёнка: Бучнева Степанида

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Арина Ивановна

Мать ребёнка: Бучнева Степанида

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка, Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 27 лет живет с отцом и братом Алимпием 19 лет с женой и сыном Аристарфом 3 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бучнев Buchnoff Аникей Иванович

Мать ребёнка: Бучнева Степанида

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
01.01.1855

Сын: Бучнев Buchnoff Bushneff Fred Федор Иванович John

Мать ребёнка: Бучнева Степанида

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Бучнева Степанида

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Evadotia

Мать ребёнка: Бучнева Степанида

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Bessie

Мать ребёнка: Бучнева Степанида

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1866

Сын: Бучнев Buchnoff Семен Иванович

Мать ребёнка: Бучнева Степанида

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Stephenida

Мать ребёнка: Бучнева Степанида

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бучнев Bushneff Иван Иванович John

Мать ребёнка: Бучнева Степанида

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Katherine

Мать ребёнка: Бучнева Степанида

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Nellie

Мать ребёнка: Бучнева Степанида

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Смерть
Неизвестно
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