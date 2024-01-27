Бучнев Buchnoff Алексей Федотович
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния
Дата рождения1785
Дата смертиОколо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1785
Отец: Бучнев Buchnoff Федот Григорьевич
Мать: Бучнева Анна
Россия, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Бучнева Надежда
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Бучнева Надежда
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Бучнева Надежда
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Бучнева Надежда
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бучнев Buchnoff Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Бучнева Надежда
Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Бучнева Надежда
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бучнев Buchnoff Алимпий Алексеевич
Мать ребёнка: Бучнева Надежда
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 67 лет живет с семьей сына Ивана 27 лет и его внуком Аристарфом Ивановичем 3 лет и сыном Алимпием Алексеевичем 19 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Смерть
Около 1859
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия