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Бучнев Buchnoff Алексей Федотович

Место рождения

Россия, Саратовская губерния

Дата рождения

1785

Дата смерти

Около 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Бучнев Buchnoff Федот Григорьевич

Мать: Бучнева Анна

Россия, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Бучнева Надежда

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Бучнева Надежда

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Бучнева Надежда

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Бучнева Надежда

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бучнев Buchnoff Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Бучнева Надежда

Россия, с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Бучнева Надежда

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1833

Сын: Бучнев Buchnoff Алимпий Алексеевич

Мать ребёнка: Бучнева Надежда

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка, Тифлисской губернии, ныне Азербайджан.
В 67 лет живет с семьей сына Ивана 27 лет и его внуком Аристарфом Ивановичем 3 лет и сыном Алимпием Алексеевичем 19 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Смерть
Около 1859
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
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