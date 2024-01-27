Бучнев Buchnoff Аникей Иванович
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Бучнев Buchnoff Иван Алексеевич
Мать: Бучнева Степанида
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бучнев Buchnoff Василий Аникеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Турция, Карсская область, с. Ново-Селим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бучнев Buchnoff Павел Аникеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно