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Бучнев Buchnoff Аникей Иванович

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Бучнев Buchnoff Иван Алексеевич

Мать: Бучнева Степанида

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучнев Buchnoff Василий Аникеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Турция, Карсская область, с. Ново-Селим
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучнев Buchnoff Павел Аникеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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