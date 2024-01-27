Бучнев Buchnoff Bushneff Fred Федор Иванович John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнев Buchnoff Bushneff Fred Федор Иванович John

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия

Дата рождения

01.01.1855

Дата смерти

27.11.1947

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1832 г.р.

Жена

1868 г.р.

Дети

1886 г.р.
1893 г.р.
Около 1894 г.р.
1898 г.р.
Около 1905 г.р.
Около 1915 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1855

Отец: Бучнев Buchnoff Иван Алексеевич

Мать: Бучнева Степанида

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
25.12.1886

Сын: Buchneff Michael Fred

Мать ребёнка: Bushneff Lena M.

Russia
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Bessie

Мать ребёнка: Bushneff Lena M.

Russia
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Stella

Мать ребёнка: Bushneff Lena M.

Russia
Рождение ребёнка
30.12.1898

Сын: Bushneff Fred (Frank)

Мать ребёнка: Bushneff Lena M.

Russia
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Katie

Мать ребёнка: Bushneff Lena M.

Hawaii
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Nelly

Мать ребёнка: Bushneff Lena M.

California
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Hazel

Мать ребёнка: Bushneff Lena M.

San Francisco, California
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bushneff Lena M.

Смерть
27.11.1947
San Francisco, California
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