Бучнев Buchnoff Bushneff Fred Федор Иванович John
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Дата рождения01.01.1855
Дата смерти27.11.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1855
Отец: Бучнев Buchnoff Иван Алексеевич
Мать: Бучнева Степанида
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
25.12.1886
Мать ребёнка: Bushneff Lena M.
Russia
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Bessie
Мать ребёнка: Bushneff Lena M.
Russia
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Stella
Мать ребёнка: Bushneff Lena M.
Russia
Рождение ребёнка
30.12.1898
Мать ребёнка: Bushneff Lena M.
Russia
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Katie
Мать ребёнка: Bushneff Lena M.
Hawaii
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Nelly
Мать ребёнка: Bushneff Lena M.
California
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Hazel
Мать ребёнка: Bushneff Lena M.
San Francisco, California
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bushneff Lena M.
Смерть
27.11.1947
San Francisco, California