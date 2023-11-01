Меньшиков Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Меньшикова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Марина Егоровна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Меньшикова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Марина Егоровна
Раскулачивание
1933
Кургат, Артинский, Свердловская область
Скрылся от раскулачивания в Нижние Серги
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно