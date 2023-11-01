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Меньшиков Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Меньшиков Василий большой Емельянович

Мать: Меньшикова Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Меньшикова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Марина Егоровна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Меньшикова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Марина Егоровна

Раскулачивание
1933
Кургат, Артинский, Свердловская область
Скрылся от раскулачивания в Нижние Серги
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Марина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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