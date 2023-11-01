Меньшиков Василий большой Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1875
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1875
Рождение ребёнка
1898
Сын: Меньшиков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Меньшикова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
21.01.1903
Сын: Меньшиков Петр Васильевич
Мать ребёнка: Меньшикова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Меньшиков Павел Васильевич
Мать ребёнка: Меньшикова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
09.12.1904
Дочь: Меньшикова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Меньшикова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
31.08.1906
Сын: Меньшиков Федор Васильевич
Мать ребёнка: Меньшикова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
15.10.1908
Дочь: Меньшикова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Меньшикова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
27.12.1909
Сын: Меньшиков Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Терентьевна?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918
Кургат, Артинский, Свердловская область
убит красными партизанами