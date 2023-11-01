Меньшиков Василий большой Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшиков Василий большой Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1875

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1875

Отец: Меньшиков Емельян Михайлович

Мать: Меньшикова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Меньшиков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Меньшикова Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
21.01.1903

Сын: Меньшиков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Меньшикова Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Меньшиков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Меньшикова Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
09.12.1904

Дочь: Меньшикова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Меньшикова Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
31.08.1906

Сын: Меньшиков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Меньшикова Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
15.10.1908

Дочь: Меньшикова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Меньшикова Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
27.12.1909

Сын: Меньшиков Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Терентьевна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Мария Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Анна Терентьевна?

Смерть
1918
Кургат, Артинский, Свердловская область
убит красными партизанами
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