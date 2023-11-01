Меньшикова Мария (Марфа) Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Меньшиков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Меньшиков Василий большой Емельянович
Рождение ребёнка
21.01.1903
Сын: Меньшиков Петр Васильевич
Отец ребёнка: Меньшиков Василий большой Емельянович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Меньшиков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Меньшиков Василий большой Емельянович
Рождение ребёнка
09.12.1904
Дочь: Меньшикова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Меньшиков Василий большой Емельянович
Рождение ребёнка
31.08.1906
Сын: Меньшиков Федор Васильевич
Отец ребёнка: Меньшиков Василий большой Емельянович
Рождение ребёнка
15.10.1908
Дочь: Меньшикова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Меньшиков Василий большой Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1933
Ещё живая при раскулачивании сыновей