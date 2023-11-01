Меньшикова Мария (Марфа) Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова Мария (Марфа) Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

После 1933

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Меньшиков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Меньшиков Василий большой Емельянович

Рождение ребёнка
21.01.1903

Сын: Меньшиков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Меньшиков Василий большой Емельянович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Меньшиков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Меньшиков Василий большой Емельянович

Рождение ребёнка
09.12.1904

Дочь: Меньшикова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Меньшиков Василий большой Емельянович

Рождение ребёнка
31.08.1906

Сын: Меньшиков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Меньшиков Василий большой Емельянович

Рождение ребёнка
15.10.1908

Дочь: Меньшикова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Меньшиков Василий большой Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Василий большой Емельянович

Смерть
После 1933
Ещё живая при раскулачивании сыновей
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