Бородина Прасковья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородина Прасковья Гавриловна

Бородина Прасковья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1904

Дата смерти

18.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1927

Сын: Бородин Николай Максимович

Отец ребёнка: Бородин Максим Анисимович

Рождение ребёнка
04.02.1930

Дочь: Алаева Мария Максимовна

Отец ребёнка: Бородин Максим Анисимович

Рождение ребёнка
10.01.1932

Сын: Бородин Алексей Максимович

Отец ребёнка: Бородин Максим Анисимович

Рождение ребёнка
04.08.1934

Сын: Бородин Владимир Максимович

Отец ребёнка: Бородин Максим Анисимович

Рождение ребёнка
05.09.1936

Сын: Бородин Иван Максимович

Отец ребёнка: Бородин Максим Анисимович

Рождение ребёнка
03.09.1941

Дочь: Бородина Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Бородин Максим Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Максим Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Василий Максимович

Отец ребёнка: Бородин Максим Анисимович

Смерть
18.11.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close