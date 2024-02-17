Бородина Прасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1904
Дата смерти18.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.1927
Сын: Бородин Николай Максимович
Отец ребёнка: Бородин Максим Анисимович
Рождение ребёнка
04.02.1930
Дочь: Алаева Мария Максимовна
Отец ребёнка: Бородин Максим Анисимович
Рождение ребёнка
10.01.1932
Сын: Бородин Алексей Максимович
Отец ребёнка: Бородин Максим Анисимович
Рождение ребёнка
04.08.1934
Сын: Бородин Владимир Максимович
Отец ребёнка: Бородин Максим Анисимович
Рождение ребёнка
05.09.1936
Отец ребёнка: Бородин Максим Анисимович
Рождение ребёнка
03.09.1941
Дочь: Бородина Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Бородин Максим Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородин Василий Максимович
Отец ребёнка: Бородин Максим Анисимович
Смерть
18.11.1986