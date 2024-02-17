Алаева (Бородина) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлаева (Бородина) Мария Максимовна

Алаева (Бородина) Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1930

Дата смерти

01.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1930

Отец: Бородин Максим Анисимович

Мать: Бородина Прасковья Гавриловна

Бракосочетание
28.10.1951

Муж: не указан

Рождение ребёнка
02.10.1954

Сын: Алаев Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Алаев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
21.04.1957

Дочь: Шарапова Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Алаев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алаев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Алаев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожкова Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Алаев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алаева Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Алаев Сергей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алаев Сергей Федорович

Смерть
01.11.1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close