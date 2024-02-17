Алаева (Бородина) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1930
Дата смерти01.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1930
Рождение ребёнка
02.10.1954
Отец ребёнка: Алаев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
21.04.1957
Дочь: Шарапова Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Алаев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алаев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожкова Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Алаев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алаева Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Алаев Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1979