Бородин Максим Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.1927
Сын: Бородин Николай Максимович
Мать ребёнка: Бородина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
04.02.1930
Дочь: Алаева Мария Максимовна
Мать ребёнка: Бородина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
10.01.1932
Сын: Бородин Алексей Максимович
Мать ребёнка: Бородина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
04.08.1934
Сын: Бородин Владимир Максимович
Мать ребёнка: Бородина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
05.09.1936
Мать ребёнка: Бородина Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
03.09.1941
Дочь: Бородина Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Бородина Прасковья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородин Василий Максимович
Мать ребёнка: Бородина Прасковья Гавриловна
Смерть
Неизвестно