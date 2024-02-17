Бородин Максим Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородин Максим Анисимович

Бородин Максим Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1927

Сын: Бородин Николай Максимович

Мать ребёнка: Бородина Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
04.02.1930

Дочь: Алаева Мария Максимовна

Мать ребёнка: Бородина Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
10.01.1932

Сын: Бородин Алексей Максимович

Мать ребёнка: Бородина Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
04.08.1934

Сын: Бородин Владимир Максимович

Мать ребёнка: Бородина Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
05.09.1936

Сын: Бородин Иван Максимович

Мать ребёнка: Бородина Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
03.09.1941

Дочь: Бородина Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Бородина Прасковья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Прасковья Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Василий Максимович

Мать ребёнка: Бородина Прасковья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close