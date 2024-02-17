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Бородин Николай Максимович
Бородин Николай Максимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.09.1927
Пол
Мужской
Отец
Бородин Максим Анисимович
1897 г.р.
Мать
Бородина Прасковья Гавриловна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1927
Отец:
Бородин Максим Анисимович
Мать:
Бородина Прасковья Гавриловна
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