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Бородин Николай Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1927

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1927

Отец: Бородин Максим Анисимович

Мать: Бородина Прасковья Гавриловна

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