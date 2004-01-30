Бурхиев Цырендоржо 20.01.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурхиев Цырендоржо

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Место рождения

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

20.01.1929

Дата смерти

30.01.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1961 г.р.
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
27.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Манидариева) Дулмажап

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Манидариева) Дулмажап

с. Булак, Кижингинский район, Бурятская АССР
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.1961

Дочь: (Бурхиева) Доржоханда

Мать ребёнка: (Манидариева) Дулмажап

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.10.1963

Дочь: (Бурхиева) Ринчинханда

Мать ребёнка: (Манидариева) Дулмажап

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
29.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Манидариева) Дулмажап

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.03.1972

Сын: Бурхиев Ган-Тумыр

Мать ребёнка: (Манидариева) Дулмажап

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
11.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Манидариева) Дулмажап

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
30.01.2004

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