Бурхиев Цырендоржо
Место рождения
Дата рождения20.01.1929
Дата смерти30.01.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1955
Рождение ребёнка
18.01.1957
с. Булак, Кижингинский район, Бурятская АССР
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Рождение ребёнка
09.07.1961
Дочь: (Бурхиева) Доржоханда
Мать ребёнка: (Манидариева) Дулмажап
Рождение ребёнка
10.10.1963
Дочь: (Бурхиева) Ринчинханда
Мать ребёнка: (Манидариева) Дулмажап
Рождение ребёнка
29.05.1969
Рождение ребёнка
15.03.1972
Сын: Бурхиев Ган-Тумыр
Мать ребёнка: (Манидариева) Дулмажап
Рождение ребёнка
11.08.1973
Смерть
30.01.2004