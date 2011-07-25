(Бурхиева) Доржоханда
Место рождения
Дата рождения09.07.1961
Дата смерти25.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1961
Отец: Бурхиев Цырендоржо
Мать: (Манидариева) Дулмажап
Бракосочетание
20.09.1981
Муж: Тарбаев Сергей
Рождение ребёнка
13.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарбаев Сергей
Рождение ребёнка
15.08.1987
Сын: Тарбаев Арсалан
Отец ребёнка: Тарбаев Сергей
ст. Бада Хилокский район Читинская обл
Рождение ребёнка
13.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарбаев Сергей
Рождение ребёнка
03.05.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пордеев Лупсан
Бракосочетание
2010
Муж: Пордеев Лупсан
Смерть
25.07.2011
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Толгой Кижинга