(Бурхиева) Доржоханда 09.07.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бурхиева) Доржоханда

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Место рождения

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

09.07.1961

Дата смерти

25.07.2011

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

1961 г.р.
1965 г.р.

Дети

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1987 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1961

Отец: Бурхиев Цырендоржо

Мать: (Манидариева) Дулмажап

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
20.09.1981

Муж: Тарбаев Сергей

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарбаев Сергей

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.08.1987

Сын: Тарбаев Арсалан

Отец ребёнка: Тарбаев Сергей

ст. Бада Хилокский район Читинская обл
Рождение ребёнка
13.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарбаев Сергей

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
03.05.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пордеев Лупсан

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
2010

Муж: Пордеев Лупсан

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
25.07.2011
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Толгой Кижинга

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