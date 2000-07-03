(Манидариева) Дулмажап
Место рождения
Дата рождения08.02.1935
Дата смерти03.07.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1935
Рождение ребёнка
04.10.1951
Дочь: (Бурхиева) Бадмаханда
Отец ребёнка: Гармажапов Цырендаша
с. Булак Россия
Рождение ребёнка
14.03.1954
Сын: Доржиев Даша
Отец ребёнка: Неизвестно Доржо Ахайн Эсэгэ
с. Булак Россия
Рождение ребёнка
27.11.1955
Рождение ребёнка
18.01.1957
с. Булак, Кижингинский район, Бурятская АССР
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Рождение ребёнка
09.07.1961
Дочь: (Бурхиева) Доржоханда
Отец ребёнка: Бурхиев Цырендоржо
Рождение ребёнка
10.10.1963
Дочь: (Бурхиева) Ринчинханда
Отец ребёнка: Бурхиев Цырендоржо
Рождение ребёнка
29.05.1969
Рождение ребёнка
15.03.1972
Сын: Бурхиев Ган-Тумыр
Отец ребёнка: Бурхиев Цырендоржо
Рождение ребёнка
11.08.1973
Смерть
03.07.2000
Причина смерти: Сердечный приступ | Разрыв сердца, говорила что был порок сердца