(Манидариева) Дулмажап 08.02.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Манидариева) Дулмажап

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Место рождения

Булак, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

08.02.1935

Дата смерти

03.07.2000

Пол

Женский

Отец

Около 1914 г.р.

Мать

Около 1915 г.р.

Дети

1951 г.р.
1954 г.р.
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1961 г.р.
1963 г.р.

Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1935

Отец: Гомбоев Манидари Эрдынеевич

Мать: (Шагдарова) Гунгарма Цыденовна

Булак, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.10.1951

Дочь: (Бурхиева) Бадмаханда

Отец ребёнка: Гармажапов Цырендаша

с. Булак Россия
Рождение ребёнка
14.03.1954

Сын: Доржиев Даша

Отец ребёнка: Неизвестно Доржо Ахайн Эсэгэ

с. Булак Россия
Рождение ребёнка
27.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурхиев Цырендоржо

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурхиев Цырендоржо

с. Булак, Кижингинский район, Бурятская АССР
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.1961

Дочь: (Бурхиева) Доржоханда

Отец ребёнка: Бурхиев Цырендоржо

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.10.1963

Дочь: (Бурхиева) Ринчинханда

Отец ребёнка: Бурхиев Цырендоржо

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
29.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурхиев Цырендоржо

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.03.1972

Сын: Бурхиев Ган-Тумыр

Отец ребёнка: Бурхиев Цырендоржо

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
11.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурхиев Цырендоржо

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
03.07.2000
Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Причина смерти: Сердечный приступ | Разрыв сердца, говорила что был порок сердца

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