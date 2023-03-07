Деяновъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Деяновъ Евлампій
Мать: Деянова Евдокія
Бракосочетание
13.11.1892
Жена: Деянова Евдокія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1893
Сын: Деяновъ Карпъ
Мать ребёнка: Деянова Евдокія
Рождение ребёнка
11.09.1895
Сын: Деяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Деянова Евдокія
Рождение ребёнка
01.05.1898
Дочь: Валявина Александра
Мать ребёнка: Деянова Евдокія
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Деянова Евдокія
Рождение ребёнка
18.01.1902
Сын: Деяновъ Василий
Мать ребёнка: Деянова Евдокія
Рождение ребёнка
29.04.1904
Сын: Деяновъ Николай
Мать ребёнка: Деянова Евдокія
Рождение ребёнка
29.04.1904
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Деянова Евдокія
Рождение ребёнка
17.11.1906
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Деянова Евдокія
Рождение ребёнка
13.12.1912
Сын: Деяновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Деянова Евдокія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Деянова Евдокія