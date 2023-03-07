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Деяновъ Яковъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Деяновъ Евлампій

Мать: Деянова Евдокія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.11.1892

Жена: Деянова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1893

Сын: Деяновъ Карпъ

Мать ребёнка: Деянова Евдокія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1895

Сын: Деяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Деянова Евдокія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1898

Дочь: Валявина Александра

Мать ребёнка: Деянова Евдокія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Деянова Евдокія

Рождение ребёнка
18.01.1902

Сын: Деяновъ Василий

Мать ребёнка: Деянова Евдокія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1904

Сын: Деяновъ Николай

Мать ребёнка: Деянова Евдокія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1904

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Деянова Евдокія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1906

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Деянова Евдокія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1912

Сын: Деяновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Деянова Евдокія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Деянова Евдокія

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