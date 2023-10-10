Деянова (Колесникова) Евдокія
Место рождения
Дата рождения02.08.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1872
Отец: Колесниковъ Всеволодъ
Бракосочетание
13.11.1892
Муж: Деяновъ Яковъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1893
Сын: Деяновъ Карпъ
Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ
Рождение ребёнка
11.09.1895
Сын: Деяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ
Рождение ребёнка
01.05.1898
Дочь: Валявина Александра
Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ
Рождение ребёнка
18.01.1902
Сын: Деяновъ Василий
Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ
Рождение ребёнка
29.04.1904
Сын: Деяновъ Николай
Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ
Рождение ребёнка
29.04.1904
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ
Рождение ребёнка
17.11.1906
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ
Рождение ребёнка
13.12.1912
Сын: Деяновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ