Деянова (Колесникова) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деянова (Колесникова) Евдокія

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.08.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1872

Отец: Колесниковъ Всеволодъ

Мать: Колесникова Пелагея Кузмина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.11.1892

Муж: Деяновъ Яковъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1893

Сын: Деяновъ Карпъ

Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1895

Сын: Деяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1898

Дочь: Валявина Александра

Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ

Рождение ребёнка
18.01.1902

Сын: Деяновъ Василий

Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1904

Сын: Деяновъ Николай

Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1904

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1906

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1912

Сын: Деяновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Деяновъ Яковъ

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