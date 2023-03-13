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(Деянова) Мария
(Деянова) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Деяновъ Яковъ
1874 г.р.
Мать
Деянова (Колесникова) Евдокія
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Деяновъ Яковъ
Мать:
Деянова Евдокія
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