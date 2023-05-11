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Деяновъ Карпъ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.10.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1893

Отец: Деяновъ Яковъ

Мать: Деянова Евдокія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.11.1911

Жена: Деянова Епистимия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1913

Сын: Деяновъ Александръ

Мать ребёнка: Деянова Епистимия

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1915

Сын: Деяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Деянова Епистимия

Александровка
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