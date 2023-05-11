Деяновъ Карпъ
Место рождения
Дата рождения10.10.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1893
Отец: Деяновъ Яковъ
Мать: Деянова Евдокія
Бракосочетание
09.11.1911
Жена: Деянова Епистимия
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1913
Сын: Деяновъ Александръ
Мать ребёнка: Деянова Епистимия
Рождение ребёнка
05.05.1915
Сын: Деяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Деянова Епистимия
Александровка