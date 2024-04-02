Талалаева Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Талалаев Василий Павлович
Отец ребёнка: Талалаев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1874
Дочь: Коновалова Мария Павловна
Отец ребёнка: Талалаев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1876
Сын: Талалаев Алексей Павлович
Отец ребёнка: Талалаев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
12.04.1878
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Талалаев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Талалаев Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно