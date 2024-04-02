Талалаева Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалаева Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Талалаев Василий Павлович

Отец ребёнка: Талалаев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
01.08.1874

Дочь: Коновалова Мария Павловна

Отец ребёнка: Талалаев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
18.02.1876

Сын: Талалаев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Талалаев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
12.04.1878

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Талалаев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талалаев Федор Павлович

Отец ребёнка: Талалаев Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талалаев Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
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