Талалаев Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1857
Сын: Талалаев Василий Павлович
Мать ребёнка: Талалаева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1874
Дочь: Коновалова Мария Павловна
Мать ребёнка: Талалаева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1876
Сын: Талалаев Алексей Павлович
Мать ребёнка: Талалаева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
12.04.1878
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Талалаева Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно