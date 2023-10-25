Талалаев Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалаев Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Талалаев Николай Антипович

Мать: Талалаева Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Талалаев Василий Павлович

Мать ребёнка: Талалаева Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1874

Дочь: Коновалова Мария Павловна

Мать ребёнка: Талалаева Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1876

Сын: Талалаев Алексей Павлович

Мать ребёнка: Талалаева Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1878

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Талалаева Акилина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талалаева Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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