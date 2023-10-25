Талалаев Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалалаев Василий Павлович

Талалаев Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Талалаев Павел Николаевич

Мать: Талалаева Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Талалаев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Талалаева Анна Герасимовна

Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.06.1889

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Талалаева Анна Герасимовна

Бракосочетание
1889

Жена: Талалаева Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
27.01.1895

Сын: Талалаев Семен Васильевич

Мать ребёнка: Талалаева Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талалаев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Талалаева Анна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close