Талалаев Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Талалаева Анна Герасимовна
Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.06.1889
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Талалаева Анна Герасимовна
Бракосочетание
1889
Рождение ребёнка
27.01.1895
Сын: Талалаев Семен Васильевич
Мать ребёнка: Талалаева Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Талалаева Анна Герасимовна
Смерть
Неизвестно