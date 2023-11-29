Вяткина (Деревнина) Татьяна Михайловна
Место рожденияДер. Чебеевой,Оханский уезд, Бердышевской волости,Пермской губернии,Россия
Дата рождения05.01.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1821
Упоминание
Неизвестно
Источник: ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.21 — Метрическая книга Христо-Рождественская церковь, Оханский уезд, Рождественская вол., Ножевской завод
Бракосочетание
21.05.1842
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Сидор 2 брак(30 лет), Татьяна 1 брак(25)
Рождение ребёнка
15.01.1848
Сын: Вяткин Афанасий Сидорович
Отец ребёнка: Вяткин Сидор Иванович
Смерть
Неизвестно