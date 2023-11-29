Вяткина (Деревнина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВяткина (Деревнина) Татьяна Михайловна

Вяткина (Деревнина) Татьяна Михайловна

Место рождения

Дер. Чебеевой,Оханский уезд, Бердышевской волости,Пермской губернии,Россия

Дата рождения

05.01.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1821

Отец: Деревнин Михаил Семенович

Мать: Деревнина Мариамна Иванова

Упоминание
Неизвестно
Источник: ГАПК Ф.37.Оп.2.Д.21 — Метрическая книга Христо-Рождественская церковь, Оханский уезд, Рождественская вол., Ножевской завод
Бракосочетание
21.05.1842

Муж: Вяткин Сидор Иванович

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Сидор 2 брак(30 лет), Татьяна 1 брак(25)
Рождение ребёнка
15.01.1848

Сын: Вяткин Афанасий Сидорович

Отец ребёнка: Вяткин Сидор Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.