Деревнина Мариамна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревнина Мариамна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Деревнин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Деревнин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
19.03.1811

Дочь: (Деревнина) Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Деревнин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
05.01.1821

Дочь: Вяткина (Деревнина) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Деревнин Михаил Семенович

Рождение ребёнка
01.01.1826

Сын: Деревнин Елизар Михайлов

Отец ребёнка: Деревнин Михаил Семенович

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