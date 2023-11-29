Деревнина Мариамна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Деревнин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Деревнин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
19.03.1811
Дочь: (Деревнина) Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Деревнин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
05.01.1821
Дочь: Вяткина (Деревнина) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Деревнин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1826
Отец ребёнка: Деревнин Михаил Семенович