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Вяткин Афанасий Сидорович

Место рождения

Дер. Зебеевой,Осинский уезд,Пермской губернии,Россия

Дата рождения

15.01.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1848

Отец: Вяткин Сидор Иванович

Мать: Вяткина (Деревнина) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вяткина) Пелагея Афанасьева

Мать ребёнка: Вяткина (Белоногова) Дарья Евграфова

Крещение
16.01.1848
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1869

Жена: Вяткина (Белоногова) Дарья Евграфова

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Ф.37.Оп.3.Д.40а
Рождение ребёнка
21.12.1870

Сын: Вяткин Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Вяткина (Белоногова) Дарья Евграфова

Рождение ребёнка
13.11.1876

Сын: Вяткин Филипп Афанасьевич

Мать ребёнка: Вяткина (Белоногова) Дарья Евграфова

Смерть
Неизвестно

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