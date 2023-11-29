Вяткин Афанасий Сидорович
Место рожденияДер. Зебеевой,Осинский уезд,Пермской губернии,Россия
Дата рождения15.01.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вяткина) Пелагея Афанасьева
Мать ребёнка: Вяткина (Белоногова) Дарья Евграфова
Крещение
16.01.1848
Бракосочетание
19.02.1869
Ф.37.Оп.3.Д.40а
Рождение ребёнка
21.12.1870
Сын: Вяткин Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Вяткина (Белоногова) Дарья Евграфова
Рождение ребёнка
13.11.1876
Сын: Вяткин Филипп Афанасьевич
Мать ребёнка: Вяткина (Белоногова) Дарья Евграфова
Смерть
Неизвестно