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Вяткин Сидор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

11.09.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Вяткин Иван

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Гос крестьянин
Бракосочетание
16.04.1833

Жена: Вяткина Варвара Федоровна

Зебеи
Бракосочетание
21.05.1842

Жена: Вяткина (Деревнина) Татьяна Михайловна

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Сидор 2 брак(30 лет), Татьяна 1 брак(25)
Рождение ребёнка
15.01.1848

Сын: Вяткин Афанасий Сидорович

Мать ребёнка: Вяткина (Деревнина) Татьяна Михайловна

Смерть
11.09.1848
От Горячки

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