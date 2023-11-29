Вяткин Сидор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти11.09.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Вяткин Иван
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Гос крестьянин
Бракосочетание
16.04.1833
Зебеи
Бракосочетание
21.05.1842
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Сидор 2 брак(30 лет), Татьяна 1 брак(25)
Рождение ребёнка
15.01.1848
Сын: Вяткин Афанасий Сидорович
Мать ребёнка: Вяткина (Деревнина) Татьяна Михайловна
Смерть
11.09.1848
От Горячки