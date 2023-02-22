Архипов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1913

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1913

Отец: Архипов Иван Аристархович

Мать: Архипова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
14.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Александра Степановна

Рождение ребёнка
07.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Александра Степановна

Рождение ребёнка
?.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Александра Степановна

Рождение ребёнка
21.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Александра Степановна

Рождение ребёнка
?.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Александра Степановна

Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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