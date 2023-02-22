Архипов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1913
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1913
Рождение ребёнка
14.01.1939
Рождение ребёнка
07.11.1942
Рождение ребёнка
?.05.1945
Рождение ребёнка
21.05.1948
Рождение ребёнка
?.06.1950
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область