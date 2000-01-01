Архипов Иван Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1890
Отец: Архипов Аристарх
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1911
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
06.01.1912
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
28.09.1913
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
07.12.1914
Дочь: Анна Зоя
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
15.05.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
23.01.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Ивановна
Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьевна
Смерть
Неизвестно