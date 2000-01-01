Архипов Иван Аристархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Иван Аристархович

Архипов Иван Аристархович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
1912 г.р.
1913 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1890

Отец: Архипов Аристарх

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1911

Сын: Архипов Василий Иванович

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
06.01.1912

Сын: Архипов Иван Иванович

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
28.09.1913

Сын: Архипов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
07.12.1914

Дочь: Анна Зоя

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
15.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
23.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Ивановна

Мать ребёнка: Архипова Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close