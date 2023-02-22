Архипова Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1911
Отец ребёнка: Архипов Иван Аристархович
Рождение ребёнка
06.01.1912
Отец ребёнка: Архипов Иван Аристархович
Рождение ребёнка
28.09.1913
Отец ребёнка: Архипов Иван Аристархович
Рождение ребёнка
07.12.1914
Дочь: Анна Зоя
Отец ребёнка: Архипов Иван Аристархович
Рождение ребёнка
15.05.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Иван Аристархович
Рождение ребёнка
23.01.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Иван Аристархович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Аристархович
Смерть
Неизвестно