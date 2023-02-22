Архипова Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
1912 г.р.
1913 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1911

Сын: Архипов Василий Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Аристархович

Рождение ребёнка
06.01.1912

Сын: Архипов Иван Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Аристархович

Рождение ребёнка
28.09.1913

Сын: Архипов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Аристархович

Рождение ребёнка
07.12.1914

Дочь: Анна Зоя

Отец ребёнка: Архипов Иван Аристархович

Рождение ребёнка
15.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Иван Аристархович

Рождение ребёнка
23.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Иван Аристархович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Аристархович

Смерть
Неизвестно
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