Архипова Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1916
Дата смерти06.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1939
Рождение ребёнка
07.11.1942
Рождение ребёнка
?.05.1945
Рождение ребёнка
21.05.1948
Рождение ребёнка
?.06.1950
Смерть
06.08.1978