Архипова Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1916

Дата смерти

06.08.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
?.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
?.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Алексей Иванович

Смерть
06.08.1978
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