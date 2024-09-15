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Шатохин Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатохина Юмания Тимофеевна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 17 поз. - 52
Рождение ребёнка
02.05.1901

Сын: Шатохин Иван (Иоанн) Александрович

Мать ребёнка: Шатохина Юмания Тимофеевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_02.05.1901_крещение-06.05.1901 пол_М_ запись - 52 род. Иоанн в село Брусенцево у крестьянин Шатохин Александр Яковлев и законная жена Юман... Показать все
Смерть
Неизвестно

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