Шатохин Иван (Иоанн) Александрович
Место рождения
Дата рождения02.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_02.05.1901_крещение-06.05.1901 пол_М_ запись - 52 род. Иоанн в село Брусенцево у крестьянин Шатохин Александр Яковлев и законная жена Юман... Показать все
Крещение
06.05.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_02.05.1901_крещение-06.05.1901 пол_М_ запись - 52 род. Иоанн в село Брусенцево у крестьянин Шатохин Александр Яковлев и законная жена Юман... Показать все
Смерть
Неизвестно