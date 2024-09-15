Шатохин Иван (Иоанн) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатохин Иван (Иоанн) Александрович

Шатохин Иван (Иоанн) Александрович

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1901

Отец: Шатохин Александр Яковлевич

Мать: Шатохина Юмания Тимофеевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_02.05.1901_крещение-06.05.1901 пол_М_ запись - 52 род. Иоанн в село Брусенцево у крестьянин Шатохин Александр Яковлев и законная жена Юман... Показать все
Крещение
06.05.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_02.05.1901_крещение-06.05.1901 пол_М_ запись - 52 род. Иоанн в село Брусенцево у крестьянин Шатохин Александр Яковлев и законная жена Юман... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.