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Успенский Василий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Успенский Георгий Владимирович

Мать: Успенская А

Рождение ребёнка
27.03.1916

Сын: Успенский Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Казанская Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
11.05.1919

Дочь: Успенская Галина Васильевна

Мать ребёнка: Казанская Евгения Васильевна

Смерть
1941

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