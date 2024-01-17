Успенский Василий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Успенский Георгий Владимирович
Мать: Успенская А
Рождение ребёнка
27.03.1916
Сын: Успенский Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Казанская Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
11.05.1919
Дочь: Успенская Галина Васильевна
Мать ребёнка: Казанская Евгения Васильевна
Смерть
1941