Успенская А
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Успенский Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Успенский Георгий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Успенская ф Георгиевна
Отец ребёнка: Успенский Георгий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно