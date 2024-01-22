Успенская А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенская А

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Успенский Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Успенский Георгий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Успенская ф Георгиевна

Отец ребёнка: Успенский Георгий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Успенский Георгий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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