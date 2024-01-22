Успенский Георгий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенский Георгий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Успенская ф Георгиевна

Мать ребёнка: Успенская А

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Успенская А

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Успенский Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Успенская А

Смерть
Неизвестно

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