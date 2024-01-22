Успенский Георгий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Успенская ф Георгиевна
Мать ребёнка: Успенская А
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Успенская А
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Успенский Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Успенская А
Смерть
Неизвестно