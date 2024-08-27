Лоторева (Чеусова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения29.02.1884
Дата смерти?.11.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1902
Рождение ребёнка
16.12.1904
Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.06.1907
Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1909
Дочь: Лоторева Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1912
Дочь: Шацких Параскева Иванова
Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1914
Дочь: Лоторева Александра Иванова
Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1916
Дочь: Лоторева Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1921
Дочь: Лоторева Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Козьякова Наталия Иванова
Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1928
Дочь: Гувакова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович
Смерть
?.11.1950