Лоторева (Чеусова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоторева (Чеусова) Евдокия Яковлевна

Лоторева (Чеусова) Евдокия Яковлевна

avatar

Место рождения

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.02.1884

Дата смерти

?.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.10.1902

Муж: Лоторев Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.12.1904

Сын: Лоторев Даниил Иванов

Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.06.1907

Сын: Лоторев Тихон Иванович

Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.02.1909

Дочь: Лоторева Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1912

Дочь: Шацких Параскева Иванова

Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.04.1914

Дочь: Лоторева Александра Иванова

Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович

Рождение ребёнка
26.10.1916

Дочь: Лоторева Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1921

Дочь: Лоторева Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Козьякова Наталия Иванова

Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.01.1928

Дочь: Гувакова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лоторев Иван Иванович

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
?.11.1950

Мы используем куки для улучшения работы сайта.