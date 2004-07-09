Гувакова (Лоторева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гувакова (Лоторева) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.01.1928

Дата смерти

09.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1928

Отец: Лоторев Иван Иванович

Мать: Лоторева Евдокия Яковлевна

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуваков Николай Васильевич

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1958

Дочь: Горохова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Гуваков Николай Васильевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1963

Дочь: Осипова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Гуваков Николай Васильевич

Смерть
09.07.2004

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