Гувакова (Лоторева) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.01.1928
Дата смерти09.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1928
Отец: Лоторев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1958
Дочь: Горохова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Гуваков Николай Васильевич
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1963
Дочь: Осипова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Гуваков Николай Васильевич
Смерть
09.07.2004