село Мечётка, село Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Мечётка

Бобровский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
713Мечетка, с. каз.при р. Битюге и рч. Мечетке.184032612181411Церковь православная.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Мечетская волость
293. Мечетка Первая и Вторая, село бывшее владельческое и государственное, при речках Битюке и Мечете, дворов 538, жителей 3861, волостное правление (уездный город в 30 в Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Бобровский район
6829Мечеткасело50°55'с.ш.40°06'в.д.M-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Бобровский муниципальный район, Мечётское сельское поселение
20604424101с Мечёткасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close