Горохова (Гувакова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Гувакова) Людмила Николаевна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

20.01.1958

Дата смерти

22.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1958

Отец: Гуваков Николай Васильевич

Мать: Гувакова Татьяна Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горохов Владимир Иванович

Бракосочетание
1978

Муж: Горохов Владимир Иванович

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1978

Муж: Горохов Владимир Иванович

Хреновое, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.07.1995

Муж: Рассказов Сергей Павлович

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
22.05.2012

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