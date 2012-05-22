Горохова (Гувакова) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1958
Дата смерти22.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горохов Владимир Иванович
Бракосочетание
1978
Бракосочетание
1978
Бракосочетание
08.07.1995
Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
22.05.2012