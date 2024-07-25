Козьякова (Лоторева) Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьякова (Лоторева) Наталия Иванова

Козьякова (Лоторева) Наталия Иванова

avatar

Место рождения

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Лоторев Иван Иванович

Мать: Лоторева Евдокия Яковлевна

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьяков Сергей Антонович

Рождение ребёнка
20.11.1948

Дочь: Козловцева Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Козьяков Сергей Антонович

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.03.1953

Дочь: Лукьянова Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Козьяков Сергей Антонович

Мечётка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.