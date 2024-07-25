Козьякова (Лоторева) Наталия Иванова
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Лоторев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1948
Дочь: Козловцева Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Козьяков Сергей Антонович
Рождение ребёнка
03.03.1953
Дочь: Лукьянова Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Козьяков Сергей Антонович
Смерть
2007