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Дмитриев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

20.05.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
01.11.1854

Жена: Дмитриева Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Дмитриев Виссарион Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева Ульяна Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Туманова Елизавета Дмитриева

Мать ребёнка: Дмитриева Ульяна Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862

Сын: Туманов - Дмитриев Василий Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева Ульяна Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Блинкова Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Дмитриева Ульяна Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1872

Сын: Васильев Сидор Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева Ульяна Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев - Васильев (унтер-Офицер) Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева Ульяна Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
20.05.1901
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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