Дмитриев Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти20.05.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1854
Рождение ребёнка
1856
Сын: Дмитриев Виссарион Иванович
Мать ребёнка: Дмитриева Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Туманова Елизавета Дмитриева
Мать ребёнка: Дмитриева Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Туманов - Дмитриев Василий Иванович
Мать ребёнка: Дмитриева Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Блинкова Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Дмитриева Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
06.05.1872
Мать ребёнка: Дмитриева Ульяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
20.05.1901