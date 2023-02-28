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Дмитриев Виссарион Иванович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Дмитриев Иван Дмитриевич

Мать: Дмитриева Ульяна Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
21.?.1874

Жена: Дмитриева Александра Томбасова

Рождение ребёнка
24.07.1877

Дочь: Несбытнова Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1883

Сын: Дмитриев Федор Виссарионович

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1885

Сын: Дмитриев Иван (Сергеевич)

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1887

Дочь: Евдокия Виссарионовна

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1890

Сын: Дмитриев Петр Виссарионович

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1893

Дочь: Пелагея Виссарионовна

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1894

Сын: Дмитриев Григорий Виссарионович

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1896

Дочь: Ксения Виссарионовна

Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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