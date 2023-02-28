Дмитриев Виссарион Иванович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
21.?.1874
Рождение ребёнка
24.07.1877
Дочь: Несбытнова Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова
Рождение ребёнка
08.02.1883
Сын: Дмитриев Федор Виссарионович
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова
Рождение ребёнка
19.02.1885
Сын: Дмитриев Иван (Сергеевич)
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова
Рождение ребёнка
02.08.1887
Дочь: Евдокия Виссарионовна
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова
Рождение ребёнка
10.05.1890
Сын: Дмитриев Петр Виссарионович
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова
Рождение ребёнка
09.10.1893
Дочь: Пелагея Виссарионовна
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова
Рождение ребёнка
10.11.1894
Сын: Дмитриев Григорий Виссарионович
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова
Рождение ребёнка
22.01.1896
Дочь: Ксения Виссарионовна
Мать ребёнка: Дмитриева Александра Томбасова
Смерть
Неизвестно