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Дмитриев Иван (Сергеевич)

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

19.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1885

Отец: Дмитриев Виссарион Иванович

Мать: Дмитриева Александра Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.?.1906

Жена: Дмитриева Евдокия Туманова

Рождение ребёнка
02.02.1907

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1908

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1910

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1912

Сын: Дмитриев Иван Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1913

Сын: Дмитриев Степан Иванович

Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1916

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1918

Дочь: Мария Туманова

Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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