Дмитриев Иван (Сергеевич)
Место рождения
Дата рождения19.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1885
Бракосочетание
03.?.1906
Рождение ребёнка
02.02.1907
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Туманова
Рождение ребёнка
23.07.1908
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Туманова
Рождение ребёнка
12.09.1910
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Туманова
Рождение ребёнка
13.01.1912
Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Туманова
Рождение ребёнка
01.08.1913
Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Туманова
Рождение ребёнка
15.10.1916
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Туманова
Рождение ребёнка
30.10.1918
Дочь: Мария Туманова
Мать ребёнка: Дмитриева Евдокия Туманова
Смерть
Неизвестно