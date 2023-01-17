Дмитриева Евдокия Туманова
Место рождения
Дата рождения12.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1884
Бракосочетание
03.?.1906
Рождение ребёнка
02.02.1907
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриев Иван (Сергеевич)
Рождение ребёнка
23.07.1908
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриев Иван (Сергеевич)
Рождение ребёнка
12.09.1910
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриев Иван (Сергеевич)
Рождение ребёнка
13.01.1912
Отец ребёнка: Дмитриев Иван (Сергеевич)
Рождение ребёнка
01.08.1913
Отец ребёнка: Дмитриев Иван (Сергеевич)
Рождение ребёнка
15.10.1916
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Дмитриев Иван (Сергеевич)
Рождение ребёнка
30.10.1918
Дочь: Мария Туманова
Отец ребёнка: Дмитриев Иван (Сергеевич)
Смерть
Неизвестно