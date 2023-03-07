Туманов (Киреев) Степан Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Туманов Яков Киреевич
Мать: Туманова Анна Титовна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Арбузова Ефимия Туманова
Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)
Рождение ребёнка
03.11.1871
Сын: Туманов Родион Степанович
Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)
Рождение ребёнка
01.11.1873
Дочь: Симбирцева Зиновия Туманова
Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)
Рождение ребёнка
18.02.1876
Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)
Рождение ребёнка
11.04.1878
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)
Рождение ребёнка
03.06.1879
Дочь: Кургаева Акилина Туманова
Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)
Рождение ребёнка
20.11.1881
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)
Рождение ребёнка
12.08.1884
Дочь: Дмитриева Евдокия Туманова
Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)
Рождение ребёнка
12.11.1886
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)
Рождение ребёнка
17.08.1890
Сын: Петр Туманов
Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно