Туманов (Киреев) Степан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов (Киреев) Степан Яковлевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туманов Яков Киреевич

Мать: Туманова Анна Титовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Арбузова Ефимия Туманова

Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1871

Сын: Туманов Родион Степанович

Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1873

Дочь: Симбирцева Зиновия Туманова

Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1876

Сын: Туманов Тарас Степанович

Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1878

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1879

Дочь: Кургаева Акилина Туманова

Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1881

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1884

Дочь: Дмитриева Евдокия Туманова

Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1886

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1890

Сын: Петр Туманов

Мать ребёнка: Туманова Евдокия (Максимовна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туманова Евдокия (Максимовна)

Смерть
Неизвестно
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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