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Арбузова Ефимия Туманова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Туманов (киреев) Степан Яковлевич

Мать: Туманова Евдокия (Максимовна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1888

Дочь: Синицына Ксения Арбузова

Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
31.?.1888

Муж: Арбузов Григорий Платонович

Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Арбузов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1892

Сын: Арбузов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1894

Дочь: Туманова Степанида Арбузова

Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1897

Сын: Арбузов Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1898

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1898

Дочь: Гликерия Григорьевна

Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1899

Дочь: Томбасова Наталья Арбузова

Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1903

Сын: Арбузов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1907

Сын: Арбузов Вов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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