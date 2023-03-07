Арбузова Ефимия Туманова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
14.12.1888
Дочь: Синицына Ксения Арбузова
Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович
Бракосочетание
31.?.1888
Рождение ребёнка
10.11.1890
Сын: Арбузов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович
Рождение ребёнка
15.08.1892
Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович
Рождение ребёнка
10.11.1894
Дочь: Туманова Степанида Арбузова
Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович
Рождение ребёнка
26.04.1897
Сын: Арбузов Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович
Рождение ребёнка
14.05.1898
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович
Рождение ребёнка
14.05.1898
Дочь: Гликерия Григорьевна
Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович
Рождение ребёнка
25.08.1899
Дочь: Томбасова Наталья Арбузова
Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович
Рождение ребёнка
28.04.1903
Сын: Арбузов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович
Рождение ребёнка
15.03.1907
Сын: Арбузов Вов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Арбузов Григорий Платонович
Смерть
Неизвестно