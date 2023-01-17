Туманова Степанида Арбузова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова Степанида Арбузова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

10.11.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1894

Отец: Арбузов Григорий Платонович

Мать: Арбузова Ефимия Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1913

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Туманов (провиантный Капитан) Александр Владимирович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1915

Сын: Туманов Николай Александрович

Отец ребёнка: Туманов (провиантный Капитан) Александр Владимирович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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