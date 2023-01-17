Туманова Степанида Арбузова
Место рождения
Дата рождения10.11.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1894
Рождение ребёнка
10.11.1913
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Туманов (провиантный Капитан) Александр Владимирович
Рождение ребёнка
20.04.1915
Сын: Туманов Николай Александрович
Отец ребёнка: Туманов (провиантный Капитан) Александр Владимирович
Смерть
Неизвестно