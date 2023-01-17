Туманов (провиантный капитан) Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения14.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1887
Рождение ребёнка
10.11.1913
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Туманова Степанида Арбузова
Рождение ребёнка
20.04.1915
Сын: Туманов Николай Александрович
Мать ребёнка: Туманова Степанида Арбузова
Военная служба
Неизвестно
3-й Туркестанский стрелковый артиллерийский дивизион
Смерть
Неизвестно