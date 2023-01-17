Туманов (провиантный капитан) Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов (провиантный капитан) Александр Владимирович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

14.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1887

Отец: Туманов (унтер-Офицер) Владимир Васильевич

Мать: Туманова Елизавета Дмитриева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1913

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Туманова Степанида Арбузова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1915

Сын: Туманов Николай Александрович

Мать ребёнка: Туманова Степанида Арбузова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Военная служба
Неизвестно
3-й Туркестанский стрелковый артиллерийский дивизион
Смерть
Неизвестно
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